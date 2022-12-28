28 декабря 2022, 10:23
Силовики назвали причину убийства семьи из восьми человек в Макеевке
Правоохранители ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек
Правоохранительные органы ДНР по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек и угоне автомобиля Skoda в Макеевке. Об этом сообщили в МВД Донецкой Народной Республики.
Как выяснилось, задержанные пошли на преступление из корыстных побуждений в целях хищения автомобиля и ценного имущества. Среди убитых — четверо детей, младшему из которых был всего год.
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Как сообщили в Следственном комитете России, дело открыли по статьям «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью», а также «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
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При обыске в квартире в Донецке силовики нашли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Оружие направят на экспертизу. Следствие продолжается.
Ранее по подозрению в убийстве троих своих детей была задержана жительница Екатеринбурга. Женщина призналась, что пошла на этот шаг из-за того, что в ее сыновей 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь якобы вселились бесы.
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