Общество 28 декабря 2022, 10:23 Силовики назвали причину убийства семьи из восьми человек в Макеевке Правоохранители ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек МВД ДНР / Telegram

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Правоохранительные органы ДНР по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек и угоне автомобиля Skoda в Макеевке. Об этом сообщили в МВД Донецкой Народной Республики.

Как выяснилось, задержанные пошли на преступление из корыстных побуждений в целях хищения автомобиля и ценного имущества. Среди убитых — четверо детей, младшему из которых был всего год.

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Как сообщили в Следственном комитете России, дело открыли по статьям «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью», а также «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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При обыске в квартире в Донецке силовики нашли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Оружие направят на экспертизу. Следствие продолжается.

Ранее по подозрению в убийстве троих своих детей была задержана жительница Екатеринбурга. Женщина призналась, что пошла на этот шаг из-за того, что в ее сыновей 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь якобы вселились бесы.