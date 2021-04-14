Силовики начали штурм Среднеуральского женского монастыря

Несколько десятков силовиков проводят штурм Среднеуральского женского монастыря. Двери зданий начали вскрывать болгарками. На место приехали сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

«На территорию храма заехали четыре автомобиля Росгвардии и полиция. Внутри уже находятся несколько десятков силовиков, люди в касках и жилетах. Оцеплены входы в здания, в том числе в религиозные», — сообщило Ura.ru в своем Telegram-канале.

В монастыре находится около сотни сотрудников ФССП и МЧС. Двери зданий начали вскрывать болгарками, уточняется в сообщении.

На территории монастыря также находится около 20-30 прихожан-сторонников бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), мужчины стоят с иконами.

Причиной спецоперации является угроза жизни и здоровью находящихся в монастыре людей, рассказали изданию в пресс-службе Управления ФССП России по Свердловской области. Приставы располагают исполнительным документом «о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря».

Экс-схиигумена задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре. После допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. Он обвиняется по нескольким статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. В середине января Романова перевели в СИЗО «Матросская Тишина».