Бойцы СОБР Росгвардии начали штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге, который открыл огонь из окна жилого дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Силовики зашли в подъезд, написало издание 66.ru. «В подъезд зашел ОМОН. Из квартиры прозвучал еще один выстрел», — говорится в сообщении.

Появилась информация, что в квартире со стрелком находится его супруга, но позднее сведения не подтвердились. Источник издания уточнил, что жена ушла от него днем ранее. Сейчас на месте находится сестра стрелка, которую вызвали для переговоров. Пока они не принесли результатов.

В доме отключили свет и газ, написал Telegram-канал Life Shot.

Из здания уже эвакуировали всех жильцов, дом оцеплен. Несмотря на продолжающуюся стрельбу, местные жители не расходятся и наблюдают за происходящим.

Девочка, получившая огнестрельное ранение в результате стрельбы, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил Znak.com со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области. Она госпитализирована. Мужчина, тоже пострадавший, находится в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, огонь из охотничьего ружья «Сайга» открыл бывший сотрудник МВД, писал Telegram-канал Baza. Все обстоятельства ЧП и информация о количестве раненых уточняются.

Автор видео с происшествием предположил, что стрельбу открыл человек с балкона в квартире на четвертом этаже дома на улице Бородина, писал сайт E1.ru. По данным издания, мужчина пьян. Сначала он кричал, что требует «отменить гомосексуализм», а потом начал стрелять по силовикам и прохожим.