В России сократилось число сотрудников силовых структур, юристов и айтишников, которые берут кредиты в МФО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.

«Если в начале периода самоизоляции 15,4% потенциальных клиентов МФО, заполняя заявку, указывали, что их профессиональная деятельность связана с юриспруденцией и правом, то год спустя доля таких людей уменьшилась до 3,2% от общего количества запросов. Существенно сократилась и категория сотрудников силовых структур — с 4,3 до 1,8% на текущий момент», — приводит агентство результаты исследования.

По данным аналитиков, в два раза — с 4 до 1,9% — уменьшилась доля заемщиков из числа работников IT-сферы. Обратная ситуация произошла в стане представителей торговой отрасли. Среди клиентов МФО их стало на 1,8% больше, чем в прошлом году. Потянулись за микрозаймами и те, кто работает в сфере общественного питания и сельском хозяйстве.

В исследовании говорится, что у силовиков и юристов больше шансов получить микрокредит, поэтому люди часто обманывают МФО. Однако решающего значения при выдаче займов род деятельности не имеет, подчеркнули аналитики. Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева назвала единственную ситуацию, в которой можно взять микрокредит. По ее словам, это можно сделать лишь в крайнем случае, если срочно нужны деньги, а все банки в кредите отказали.