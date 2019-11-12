Силовики будут искать пропавших детей по единому алгоритму

СК, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия подписали нормативный акт о действиях по единой схеме во время поиска пропавших детей. Проект назвали «Внимание, пропал ребенок!»

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, единый алгоритм запустили для лучшего результата в поиске пропавших детей, синхронизации действий силовиков из различных структур и совершенствования розыска.

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Как отметили в ведомстве, залог успеха во время поиска пропавших детей — это оперативность. Временной фактор играет ключевую роль. Именно поэтому руководство СК настаивает на немедленной реакции на сообщения о пропавших детях. Следком активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами. Совместные действия сотрудников силовых структур с волонтерами — это залог эффективности.

Кроме того, в рамках проекта, в каждом следственном управлении создали спецканалы для принятия тревожных сообщений. На региональных сайтах ведомства создали тематические разделы, посвященные поиску потерявшихся маленьких россиян. В каждом следственном управлении СК России появились отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей.

Основная цель проекта — это информирование СМИ и простых людей о пропавших детях и координация действий следователей, полицейских, спасателей и росгвардейцев.