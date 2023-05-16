Общество 16 мая 2023, 09:37 Силовикам предложили разрешить обыскивать квартиры без разрешения суда ФСБ предложила разрешить силовикам обыски в квартирах без судебного постановления РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности подготовила инструкцию, которая позволит проводить обыски в домах, квартирах и транспортных средствах без предварительного судебного постановления. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Документ появился на портале проектов нормативных актов. Обсуждение проекта продлится до конца мая. Если его примут, разрешение суда на обыски не понадобится в случаях, «которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления». Кроме того, вскрыть двери силовики смогут при наличии сведений о действиях, создающих угрозу безопасности России. ФСБ придется уведомить суд о своих действиях в течение суток, а также получить постановление от одного из руководителей органа безопасности.

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Для сотрудников ФСБ откроют круглосуточный доступ к системам служб вызова машин, работающих онлайн. Мера призвана защитить жителей страны, предупреждать различные преступления и террористические акты.