Общество 08 декабря 2023, 17:25 Сильный ветер придет в Ставропольский край в эти выходные

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Гололед и сильный ветер ожидают жителей Ставропольского края в предстоящие выходные, 9 и 10 декабря. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в регионе пройдет мокрый снег с дождем, также ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +2 градусов.

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Отмечается, что в воскресенье на Ставрополье сохранится непогода, на улицах образуется гололед.