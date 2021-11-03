Сильный ветер придет в Петербург 3 ноября

МЧС предупредило жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в среду, 3 ноября. По информации ведомства, начиная с 11 часов на высоте 25 метров ожидается усиление юго-восточного ветра до 12-14 метров в секунду. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По словам синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, такое изменение погодных условий обусловлено влиянием атмосферного фронта, который придет с запада. В некоторых районах города пройдут дожди. Температура воздуха днем в Петербурге составит 6-8 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.