Общество 13 февраля 2023, 16:37 Сильный ветер придет на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа 13 февраля

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Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с 13 по 14 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

По прогнозам синоптиков, также в понедельник на территории округа ожидаются метели. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -18 градусов.

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Как сообщил RT, 14 февраля температура воздуха останется такой же, сила ветра ослабеет к среде.

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