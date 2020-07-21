Сильный ветер поднял в небо матрасы отдыхающих под Челябинском. Видео

Надувные матрасы, тенты и пакеты взлетели в воздух из-за порывов ветра в Челябинской области. Случай произошел около одного из водоемов. Местный житель снял все на видео.

По данным портала «Хорошие новости», все случилось 19 июля на пляже озера Калды в Кунашакском районе. В момент, когда начался ураган, на берегу находилось множество людей. Ролик опубликовали в группе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».

Видео распространилось в Сети, его посмотрели уже более 50 тысяч пользователей. На кадрах видно, что отдыхающие не испугались непогоды. Вместо того, чтобы уйти с пляжа и спрятаться от урагана, они просто наблюдали за происходящим. Кто-то пытался ловить свои вещи.

«Челябинские отдыхающие настолько суровы, что видя, как смерч уносит матрасы, они бросаются за ними в погоню даже по воде», — написал один из комментаторов на Pikabu.

Очевидец происходящего уверяет, что урагана и смерча не было. Сергей Чубаев отдыхал на берегу с семьей и рассказал, что ветер сначала уносил мелкие вещи, а потом начали летать матрасы. Однако спустя пару минут непогода утихла, дождя не было.

«Ураган — одно название. Пару минут ветер подул — и опять спокойствие и жара. Но выглядело здорово, такое только в фильмах видел», — резюмировал он.

Жара держалась в Челябинской области в течение двух недель. Только в прошедшие выходные в регионе пошел дождь. В МЧС жителей попросили быть аккуратными. Ведь грозы и шквалистый ветер представляют опасность. Ранее стало известно, что молния попала в жителя Златоуста (Челябинская область). Мужчина скончался.