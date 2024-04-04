Общество 04 апреля 2024, 15:24 Сильный ветер обрушится на Пермский край 5 апреля

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Неблагоприятные метеорологические явления, в том числе штормовой ветер, ожидают жителей Пермского края в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на данные регионального ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, местами в регионе ветер усилится до 20 метров в секунду. Также в пятницу прогнозируются туман и гололедные отложения в некоторых районах.

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В ГУ МЧС по региону предупредили местных жителей о возможности обрывов линий электропередач, схода снега и льда с крыш и аварий на системах ЖКХ.