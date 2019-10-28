Сильный ветер накрыл Москву и Подмосковье

Вечером в воскресенье, 27 октября, МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 15–20 метров в секунду в Москве и Подмосковье.

Спасатели напомнили, что в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой необходимо соблюдать правила безопасности. Не следует парковаться около деревьев и слабо укрепленных конструкций, пешеходам также рекомендуется держаться от них подальше. В ведомстве советуют не оставлять вещи на балконах и дворовых территориях.

Нормальная аномальность. Москвичей ждет июньское тепло Подробнее

В выходные погода достигла рекордно теплых показателей. Воскресенье в Москве обещало стать самым теплым 27 октября за всю историю метеонаблюдений.

Однако уже в ночь на понедельник Московскую область пересечет холодный фронт атлантического циклона.

Температура воздуха резко упадет до +6…+8 градусов, и будет продолжать падать в течение недели.