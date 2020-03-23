Журналист уверен, что инфекция привела к серьезным проблемам на спортивных телеканалах. Так как теперь им приходится искать альтернативы прямым трансляциям.

«Конечно, сильный удар. Это совершенно очевидно, потому что спорт, в первую очередь, интересен прямым эфиром, прямыми трансляциями. В их отсутствии нет информационного повода для того, чтобы что-то обсуждать», — поделился Черданцев.

Из-за отмены спортивных мероприятий, каналы вынуждены выпускать в эфиры архивные материалы и документальные программы. Комментатор уверен, что в истории мирового спорта остались записи таких событий, которые интересно пересматривать и сейчас.