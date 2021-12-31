Сильный снегопад ожидает москвичей в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь москвичей ожидает по-настоящему зимняя погода. К вечеру пятницы, 31 декабря, в российской столице начнется обильный снегопад. Ожидаемое время осадков — после 18:00, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 сантиметров», — сказал Бирюков, слова которого опубликовал Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

По словам Бирюкова, город уже подготовился к новогоднему снегопаду. В Москве готово нужное количество специальной техники, которая займется уборкой дорог и тротуаров, на улицы Москвы выйдут также дворники и бригады ручной уборки. Заместитель мэра добавил, что с 21:00 начнется механизированное подметание дорог и противогололедная обработка. Впоследствии все работы будут повторяться в шесть часов утра субботы, 1 января.

Власти Москвы обратились к жителям, которые планируют поездки в новогоднюю ночь, с просьбой быть как можно более осторожными. Также водителей просят неукоснительно соблюдать ПДД, а также отнестись к усиленной работе коммунальных и других городских служб с пониманием.