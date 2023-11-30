Общество 30 ноября 2023, 14:31 Сильный снегопад обрушится на Тюменскую область 3 декабря

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Сильный снегопад с морозами ожидает жителей Тюменской области в предстоящее воскресенье, 3 декабря. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные официального сайта сервиса Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, 1 и 2 декабря в области будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Столбики термометров на выходных днем опустятся до -10 градусов.

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Отмечается, что в понедельник, 4 декабря, в регионе прогнозируется облачная погода без осадков, температура воздуха ночью опустится до -20 градусов.