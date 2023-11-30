30 ноября 2023, 15:45
Сильный снегопад обрушится на Нижегородскую область 30 ноября
Сильный снегопад ожидает жителей Нижегородской области в период с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продлятся до ночи пятницы, 1 декабря.
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В ведомстве призвали жителей Нижегородской области обходить зону уборки снега с крыш и ограничить использование автотранспорта.
Прогноз погоды
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