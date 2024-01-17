Общество 17 января 2024, 09:48 Сильный снегопад обрушится на Москву в четверг Синоптик Тишковец: Москва обновит суточный рекорд осадков в четверг РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суточный рекорд осадков может обновиться в четверг, 18 января, в Москве: есть вероятность, что сугробы вырастут еще на 10 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передало РИА «Новости».

По его словам, в ночь на четверг, учитывая гребень антициклона, на небе практически не будет облаков. Столбики термометров в Москве опустятся до -15…-18 градусов, а в Подмосковье — до -15…-20 градусов.

Реклама

Днем на столичный регион окажет влияние теплый атмосферный фронт с запада. Таким образом, небо затянут облака, а после полудня пройдут обильные снегопады, которые будут идти сутки. В результате за это время может выпасть около четверти месячной нормы осадков, добавил синоптик. В этот день Москва может установить суточный рекорд осадков, не исключил он.

«Ветер юго-восточных румбов усилится до 7-12 метров в секунду, в порывах будет достигать штормовых 15-20 метров в секунду», — дополнил Тишковец.

Сугробы вырастут на 10 сантиметров — до 44-54 сантиметров. Этот показатель в 1,5 раза выше положенной для середины зимы нормы.

Он также уточнил, что в ночь на Крещение на фоне теплого сектора циклона снегопад в Москве превратится в мокрый снег, а температура воздуха прогреется до нуля градусов. Кроме того, днем ожидается от -2 до +2 градуса, но из-за ветра будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.

Ранее москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни.