Общество 07 июля 2023, 18:23 Сильный ливень затопил улицы Омска РИА «Новости»: в Омске улицы затопило из-за сильного дождя Соцсети

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Улицы Омска затопило из-за сильного дождя. Горожанам пришлось перебираться по дорогам вплавь, сообщило РИА «Новости».

Ливень с градом прошел в Омске около 16:00 (13:00 по московскому времени). Региональное управление МЧС предупреждало горожан о шторме.

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Как уточнили в агентстве, за несколько минут после начала дождя дороги затопило водой. Из-за сильных порывов ветра на улицах Омска начали падать ветки и ломаться деревья, которые обрушивались на автомобили.

В центре города на улице Ленина уровень воды достиг скамеек, где-то он поднялся и выше колен. Подземные переходы затопило, а вода стала заливаться в магазины и заведения через двери. Ливневки со своей задачей не справились. Дороги залило настолько, что вода доходила до середины дверей автомобилей.

Пешеходам пришлось разуваться прямо на улице или лезть через заборы, чтобы перейти улицу. Из-за сильного дождя перестали работать светофоры, встали трамваи и троллейбусы. На дорогах города образовались 10-балльные пробки.

Мэр Омска Сергей Шелест в Telegram-канале написал, что всю технику дорожно-коммунальных служб города задействовали для устранения последствий непогоды.

«На откачке воды работают 10 АС-бочек управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины», — рассказал он.

По его словам, в подземных переходах включили насосы, специалисты восстанавливают работу светофоров. В агентстве же уточнили, что такая ситуация в Омске складывается после каждого сильного дождя.