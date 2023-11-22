Общество 22 ноября 2023, 14:08 Сильные волны выбросили на берег легковушку в Сочи

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Шторм вынес на берег искореженный автомобиль в Сочи. Информация об этом появилась в городских группах в соцсетях, сообщил сайт aif.ru.

Сильные волны выбросили легковушку на берег в микрорайоне Мацеста Хостинского района 21 ноября. Очевидцы предположили, что эту машину могло унести в море во время сильных ливней этим летом.

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Отмечается, что ранее во время шторма на побережье в поселке Лермонтово также вынесло автомобиль.