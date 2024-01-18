Общество 18 января 2024, 12:15 Сильные снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде до конца недели

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Сильные снегопады обрушились на Нижний Новгород 16 января. Непогода сохранится в городе до конца недели, сообщило НИА «Нижний Новгород».

По словам замглавы администрации Антона Максимова, в среду, 17 января, выпало около 10 сантиметров снега. Да конца этой недели может выпасть до 25 сантиметров снега.

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Отмечается, что за сутки коммунальные службы вывезли с улиц Нижнего Новгорода около 24 тысяч кубометров снега, работы по очистке продолжаются во всех районах города.