Общество 19 января 2024, 13:13 Сильные снегопады придут в Татарстан и Рязанскую область

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о приходе сильных снегопадов в Татарстан и Рязанскую область. Интенсивные осадки ожидаются в пятницу и субботу 19 и 20 января, написал RT.

По словам специалиста, в вышеназванных регионах выпадет до полумесячной нормы осадков. На дорогах ожидается сильная гололедица. Особенно опасной будет ситуация на юго-востоке и востоке Татарстана.

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«Опасные явления ожидаются на юго-востоке и востоке Татарстана, а также в самой Казани. Это приграничная область с Марий Эл и Чувашией», — добавил Варакин.