25 декабря 2023, 17:13
Сильные снегопады обрушатся на Приморье в предпраздничную неделю
Сильные снегопады ожидают жителей Приморского края в предпраздничную неделю, с 25 по 31 декабря. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на «Примгидромет».
По прогнозам синоптиков, из-за перемещения циклона из Китая снег будет идти на большей части территории региона. При этом тенденция к повышению температуры сохранится.
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Как сообщил RT, в ночь на вторник, 26 декабря, в Приморье ожидается облачная погода. Столбики термометров в этот день опустятся до -9 градусов.
Прогноз погоды
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