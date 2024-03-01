Общество 01 марта 2024, 11:24 Сильные снегопады обрушатся на Челябинск 8 марта

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Сильные снегопады ожидают жителей Челябинска на следующих выходных, 8 и 9 марта. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные сайта «Гисметео».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем в праздничные дни опустятся до -10 градусов. В ночные часы температура достигнет отметки в -20 градусов.

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Отмечается, что снегопады в Челябинске будут продолжаться до 17 марта. В целом первая половина марта будет холодной, потеплеет только во второй половине месяца.