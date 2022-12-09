Общество 09 декабря 2022, 17:15 Сильные снегопады накроют Тульскую область

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Синоптик прогностического центра Метео-ТВ Александр Ильин в разговоре с «Тульской службой новостей» сообщил, что в регионе с 12 по 16 декабря ожидаются сильные снегопады.

Утром 16 декабря жители Тулы могут обнаружить во дворах сугробы высотой 25 сантиметров.

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«После этого, днем в пятницу осадков не будет, а к вечеру опять начнется снегопад», — добавил синоптик.

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В некоторых местах Тульской области прогнозируются дожди со снегом.