04 марта 2024, 12:14
Сильные морозы вернутся в Свердловскую область
Синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» предупредил жителей Свердловской области о возвращении в регион сильных морозов. Об этом написал сайт Ura.ru.
Столбики термометров в ближайшие дни будут показывать -27 градусов. По словам специалиста, пик придется на ночь 7 марта.
Реклама
«Начало вторжения ожидается во вторник вечером, а пик похолодания придется в ночь на четверг», — сообщил Пикулин.
В Екатеринбурге 4 марта возможен небольшой снег и порывы ветра до 12 метров в секунду.
Погода
Свердловская область
Реклама
Реклама