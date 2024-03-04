Общество 04 марта 2024, 12:14 Сильные морозы вернутся в Свердловскую область

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Синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» предупредил жителей Свердловской области о возвращении в регион сильных морозов. Об этом написал сайт Ura.ru.

Столбики термометров в ближайшие дни будут показывать -27 градусов. По словам специалиста, пик придется на ночь 7 марта.

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«Начало вторжения ожидается во вторник вечером, а пик похолодания придется в ночь на четверг», — сообщил Пикулин.

В Екатеринбурге 4 марта возможен небольшой снег и порывы ветра до 12 метров в секунду.