08 декабря 2023, 15:41
Сильные морозы придут в Пермский край на выходных
Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» предупредили жителей Пермского края о приходе сильных морозов. В ближайшие выходные температура воздуха в регионе опустится до -41 градуса. Об этом сообщил сайт properm.ru.
Осадков в эти дни не ожидается. Пермяков ждет малооблачная погода со слабым ветром переменных направлений.
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Специалисты рассказали, что сильные морозы обусловлены пиком арктического вторжения.
Пермский край
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