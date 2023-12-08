Общество 08 декабря 2023, 15:41 Сильные морозы придут в Пермский край на выходных

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Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» предупредили жителей Пермского края о приходе сильных морозов. В ближайшие выходные температура воздуха в регионе опустится до -41 градуса. Об этом сообщил сайт properm.ru.

Осадков в эти дни не ожидается. Пермяков ждет малооблачная погода со слабым ветром переменных направлений.

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Специалисты рассказали, что сильные морозы обусловлены пиком арктического вторжения.