Общество 10 февраля 2023, 18:45 Сильные морозы придут в Новосибирск на этих выходных

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На предстоящих выходных жителей Новосибирска ожидают сильные морозы. Температура воздуха опустится до -37 градусов, сообщил сайт infox.ru со ссылкой на данные метеорологов Западно-Сибирского УГМС.

Согласно прогнозам синоптиков, морозная погода ожидается в ночь с пятницы на понедельник.

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В субботу днем столбики термометров поднимутся до -19 градусов, а в воскресенье в дневные часы прогнозируется небольшое потепление до −9 градусов.

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