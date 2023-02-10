10 февраля 2023, 18:45
Сильные морозы придут в Новосибирск на этих выходных
На предстоящих выходных жителей Новосибирска ожидают сильные морозы. Температура воздуха опустится до -37 градусов, сообщил сайт infox.ru со ссылкой на данные метеорологов Западно-Сибирского УГМС.
Согласно прогнозам синоптиков, морозная погода ожидается в ночь с пятницы на понедельник.
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В субботу днем столбики термометров поднимутся до -19 градусов, а в воскресенье в дневные часы прогнозируется небольшое потепление до −9 градусов.
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Прогноз погоды
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