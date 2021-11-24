Сильные морозы придут в некоторые российские регионы

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал, в какие российские регионы в ближайшие дни придет резкое похолодание. По словам специалиста, жителям Архангельска, Воркуты, Ухты, Усинска и Салехарда надо готовиться к морозам до -25... -30 градусов. Об этом написал сайт Ura.ru.

«В выходные в Санкт-Петербурге зима, ночью -10, днем -5 градусов, а в Москве осень, +2, +4, основной же вал холода идет строго с запада на восток, до -30. Понижение температуры будет не менее 10-12 градусов за сутки, это довольно резко. В Архангельске в субботу и воскресенье до -25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске, в воскресенье и понедельник до — 30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до -30», — добавил синоптик.

Он также назвал причину резкого изменения погоды. По его словам, такие температурные скачки возможны из-за формирования переходной зоны между холодом и теплом. Антициклон, сформированный на севере Скандинавии сталкивается с циклонами, которые зарождаются над Балканами и Адриатикой. В результате этих процессов происходит сильное понижение температур.