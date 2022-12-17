17 декабря 2022, 02:28
Сильные морозы придут в некоторые регионы России — Вильфанд
Гидрометцентр России: Калининградскую и Псковскую области ждут морозы
В ближайшее время в Калининградской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Новосибирской областях, Алтайском, Красноярском краях, Коми и на Урале ожидаются сильные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его процитировал ТАСС.
«В ряде регионов температура будет ниже нормы на семь и более градусов в ближайшие дни. Это относится к опасным погодным явлениям», — отметил синоптик.
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По данным Гидрометцентра, в Калининграде и его окрестностях похолодает до -13 градусов. В Коми столбики термометров опустятся до -28 градусов. На Урале ожидается -28 градусов. Аномальное похолодание ждет и жителей Сибири.
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В Красноярском крае температура воздуха составит -38 градусов. В Новосибирской области и на Алтае будет -28 градусов. После сильных морозов наступит небольшое потепление, пообещал Вильфанд.
Ранее сообщалось, что Керченская переправа перестала работать из-за непогоды.
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