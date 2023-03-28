Общество 28 марта 2023, 16:40 Сильные морозы придут в ЯНАО в ближайшие дни

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Морозная погода с ночной температурой воздуха до -27 градусов ожидает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

Отмечается, что в Новом Уренгое столбики термометров на текущей рабочей неделе опустятся до -22 градусов, в Салехарде в ближайшие три дня ожидается до -16 градусов.

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Как сообщил RT, в ночное время температура воздуха на территории округа может опуститься до -27 градусов.