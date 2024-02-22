Общество 22 февраля 2024, 16:58 Сильные морозы придут в Башкирию 23 февраля

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Аномальное похолодание до -32 градусов ожидает жителей Башкирии в эту пятницу, 23 февраля. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

По прогнозам синоптиков, днем в пятницу температура воздуха составит -13 градусов, в ночь на субботу столбики термометров местами опустятся до -32 градусов. Также ожидается юго-западный ветер с порывами пяти метров в секунду.

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В субботу, 24 февраля, в регионе возможен небольшой снег, прогнозируется облачная погода с прояснениями.