Общество 19 апреля 2023, 13:55 Сильные магнитные бури спрогнозировали в ЯНАО

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Доктор наук, главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев в разговоре с ИА «Север-Пресс» рассказал, что уже в среду, 19 апреля, жители региона ощутят на себе сильное влияние магнитных бурь.

В других регионах России такого резкого эффекта не произойдет.

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«Влияние магнитных бурь на Ямале более сильное, более интенсивное, потому что мы живем в условиях экстремальных, в условиях с повышенным прессингом астрогелиофизических факторов», — сообщил Токарев.

Он порекомендовал ямальцам в этот период больше гулять на свежем воздухе, есть нежирную пищу и отказаться от употребления алкоголя.