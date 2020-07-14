Сильные ливни затопили подмосковные Луховицы. Видео

Непогода опять пришла в Московскую область. Сильные дожди и порывистый ветер затопили улицы подмосковного города Луховицы.

Жители опубликовали последствия обрушившейся на город стихии в социальных сетях

На кадрах видно, что вода на дорогах поднялась выше бордюров, а машины с трудом передвигаются по проезжей части. Жители сравнили огромные лужи с морями и отметили, что теперь понимают, как живется людям в Венеции.

На официальном сайте МЧС по Московской области сказано, что такая погода сохранится до конца дня.

В период с 15.50 до 24.00 13 июля, а также с 09.00 14 июля до конца суток по территории Московской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с МЧС по Московской области

Ведомство просит жителей воздержаться от поездок по городу. МЧС напоминает, если вы попали под ливень на улице — не следует спускаться в подземные переходы. Необходимо укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.