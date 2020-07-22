Сильные ливни придут в Уфу
Синоптики рассказали, что на этой неделе в Уфе ожидаются сильные ливни. МЧС уже начало рассылать предупреждения. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
22 июля температура поднимется до +22 градусов, в первой половине дня будет солнце, во второй — дождь. Он продлится до вечера следующего дня.
23 июля сильный ливень ожидается в течение всего дня, температура воздуха составит максимум +18 градусов.
В пятницу и выходные также будут дожди. Синоптики рекомендуют остаться дома.