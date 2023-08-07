Общество 07 августа 2023, 12:22 Сильные дожди придут в Челябинскую область 7 и 8 августа

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Сильные дожди с грозами ожидают жителей Челябинской области в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, со второй половины дня 7 августа и до 8 августа на некоторые районы области обрушатся ливни с крупным градом. Также в ближайшие дни ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

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Отмечается, что в городе Челябинске дожди продолжатся до 9 августа.