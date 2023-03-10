Общество 10 марта 2023, 19:16 Сильные дожди обрушатся на Крым в выходные

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Ухудшение погоды с сильными дождями и порывистым ветром ожидает жителей Крыма в предстоящие выходные. Об этом сообщили на сайте телеканала «Крым24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, сильные дожди обрушатся на Крым в субботу и воскресенье. Также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный с порывами от 17 до 22 метров в секунду, добавил RT.

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Местных жителей предупредили о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть из-за непогоды.

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