Сильные дожди направляются на Челябинскую область

Проливные дожди начнутся в Челябинской области. Погода станет хуже к пятнице. Об этом рассказал «Царьград».

Московские ливни дойдут до Челябинской области. Несколькими днями ранее в столице выпало больше половины месячной нормы осадков. Дождь чередовался с мокрым снегом.

Синоптики предсказывают дожди 23 апреля. Ночью температура зафиксируется в районе нуля градусов, днем температура поднимется от 12 до 17. Воздух в Челябинске также будет на уровне 17 градусов.

Суббота будет более холодной. Область ждет температура до восьми градусов днем, в Челябинске до 10 и дожди. Дождь синоптики обещают в воскресный день, а также в первый день следующей недели.