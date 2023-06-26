Общество 26 июня 2023, 07:23 Сильные дожди накроют 10 регионов России Синоптик Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в ряде регионов России Freepik

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Ливневые дожди с грозами в ближайшие дни накроют Белгородскую, Курскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Воронежскую и Тамбовскую области. Непогода придет в регионы 26 и 27 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что во вторник очень сильный дождь с грозой и градом также прогнозируется в Челябинской области.

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«В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой», — отметил синоптик.

При этом, по словам метеоролога, в ряде регионов страны ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о Якутии и Хабаровском крае, Магаданской, Архангельской, Вологодской и Костромской областях, а также о Коми.

Ранее Вильфанд сообщил о резком похолодании в Сибири, на Урале и в Поволжье. Там температура воздуха опустится на четыре-шесть градусов ниже нормы. К примеру, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях столбик термометра покажет около +13-18 градусов днем и +5-10 градусов ночью. В Томской области, Хакасии, Туве похолодает до +4…+9 градусов.