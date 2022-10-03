Сильные дожди и холод спрогнозировали в Петербурге | 360°

Общество 03 октября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Сильные дожди и холод спрогнозировали в Петербурге

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Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Neva.Today сообщил, что «циклонический вихрь» принес в Петербург холод и сильные дожди. Такая погода наступит уже в понедельник, 3 октября.

Температура воздуха в городе на Неве составит 8-10 градусов со знаком плюс, а в Ленинградской области — 6-11 градусов. В понедельник также ожидается сильный прерывистый ветер.

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Во вторник, 3 октября, по словам синоптика, в городе пройдут дожди, однако температура воздуха станет на несколько градусов выше.

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