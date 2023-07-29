Общество 29 июля 2023, 20:01 «Сильно сдала, не долечилась». Мать погибшей в Малайзии блогера Самсоновой рассказала о ее болезни Мать блогера-сыроеда Самсоновой: ей стало плохо в Малайзии из-за кишечной инфекции Brandon Holmes / Unsplash

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Мать блогера-сыроеда Жанны Самсоновой, погибшей больше недели назад в Малайзии, рассказала о ее болезни. Женщина заявила Telegram-каналу Shot, что ее дочь «сильно сдала» на фоне выявленной кишечной инфекции.

Собеседница издания объяснила, что Самсонова летела в Россию из Таиланда, а в Малайзии у нее был пересадочный пункт. Там ей стало плохо, из-за чего пришлось остаться в этой стране.

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«До этого она поймала <…> в конце июня кишечную инфекцию в Таиланде. И я, пока ей плохо не стало, говорю: „Жанночка, давай вылетай домой, дома будем лечиться“. Она долетела до этой Малайзии и застряла», — рассказала женщина.

По ее словам, Жанну ждали дома в прошлую субботу. Накануне она звонила — по словам матери, у нее был нормальный голос, ничто не предвещало смерти.

Издание 116.ru напомнило, что на протяжении последних 17 лет 39-летняя уроженка Зеленодольска путешествовала по странам Азии. Она увлекалась различными духовными практиками и отказывалась от употребления мяса. Авторы статьи уточнили, что она умерла 21 июля от истощения.

О потенциальном вреде сыроедения предупредила нутрициолог Анастасия Иванова. По ее словам, эта диета способна спровоцировать ухудшение кровоснабжения и вызвать выпадение волос.