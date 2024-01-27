Общество 27 января 2024, 10:19 «Сильно нагружены долгами». Хуснуллин и Решетников поспорили из-за строительства дорог в Петербурге Решетников и Хуснуллин поспорили на совещании с Путиным из-за дорог в Петербурге Nikolay Gyngazov/Russian Look/globallookpress

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Во время совещания с президентом Владимиром Путиным, темой которого стали вопросы социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга, между министром экономического развития Максимом Решетниковым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным возник спор о строительстве дорог. В частности, дискуссия разгорелась о выборе приоритетности возведения Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) или Кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), сообщил РБК.

Решетников пояснил, что из-за большого количества запущенных проектов, связанных со строительством дорог, возник скрытый дефицит в финансировании. Несмотря на то что деньги выделят, так как дорожные проекты будут реализовывать в первую очередь, долги уже приближаются к красным линиям.

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«Госкомпании достаточно сильно нагружены долгами, и там ресурсов дальше брать на нее этот долг нет», — отметил глава Минэка.

В свою очередь, Путин назвал более приоритетным проектом ШМСД, отметив, что желательно реализовать оба.

Хуснуллин не согласился с Решетниковым, заявив, что КАД-2 нужнее для жителей региона, так как они стремительно переезжают в Ленобласть. Он сравнил это с обстановкой в Москве в 2010 году и сказал, что этот проект будет более удачным, хотя ШМСД тоже даст развитие для города. Хуснуллин указал на перезагруженность существующего КАД и необходимость решить эту задачу.

В Новой Москве за 12 лет также удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали.