Сильнейший ливень затопил Ростов-на-Дону. По улицам плывут машины и мусорные баки: видео

17 июля мощный дождь затопил улицы Ростова-на-Дону. Ливневки не справляются, поэтому по городу стало невозможно передвигаться: плывут машины, деревья, мусор.

Видео и фото затопленных улиц делятся жители Ростова-на-Дону в социальных сетях. На некоторых участках улиц машины ушли под воду целиком, легковые автомобили уносит потоком воды. Местами образовались настоящие водопады.

Дождь шел с утра, поэтому многие жители города даже не успели выехать на работу. Те, кто смог завести машину и попасть на дорогу, стоят в огромных пробках. Цены на такси сразу взлетели в несколько раз.

Потоки воды сносят дорожные ограждения, мусорные баки, деревья.

Такая ситуация для Ростова-на-Дону привычная, каждый раз при сильной дожде город буквально уходит под воду, сообщает портал DonDay. В 2016 году после грозы на улице погибла 16-летняя девочка, которая пыталась перейти дорогу. Поток воды унес ее под припаркованную машину.