Общество 05 марта 2024, 11:33 Сильная метель обрушится на ХМАО 5 марта

Читать 360tv в

Сильные снегопады и метель ожидают жителей Ханты-Мансийского автономного округа во вторник, 5 марта. О неблагоприятных погодных условиях Ura.ru рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, именно в этот день придется пик снегопадов. Обильные осадки ожидаются в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районе. В Нижневартовске, Сургуте и Когалыме выпадет почти восемь миллиметров осадков.

Реклама

Отмечается, что спасатели также предупредили местных жителей о рисках схода снега с крыш и рекламных щитов.