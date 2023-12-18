Общество 18 декабря 2023, 14:31 Сильная метель обрушится на ХМАО 18 и 19 декабря

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Ухудшение погоды с сильной метелью ожидает жителей Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник и вторник, 18 и 19 декабря. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружное МЧС.

По данным синоптиков, порывы ветра до 17 метров в секунду со снегом прогнозируются преимущественно в восточной половине региона. В остальных муниципалитетах ожидается ветер с порывами до 11 метров в секунду.

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Отмечается, что столбики термометров в эти дни в регионе местами опустятся до -20 градусов.