18 декабря 2023, 14:31
Сильная метель обрушится на ХМАО 18 и 19 декабря
Ухудшение погоды с сильной метелью ожидает жителей Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник и вторник, 18 и 19 декабря. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружное МЧС.
По данным синоптиков, порывы ветра до 17 метров в секунду со снегом прогнозируются преимущественно в восточной половине региона. В остальных муниципалитетах ожидается ветер с порывами до 11 метров в секунду.
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Отмечается, что столбики термометров в эти дни в регионе местами опустятся до -20 градусов.
ХМАО
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