Общество 19 декабря 2023, 19:11 Сильная метель обрушится на Челябинскую область 20 декабря

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Интенсивные снегопады с сильным ветром ожидают жителей Челябинской области в предстоящую среду, 20 декабря. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска.

По прогнозам синоптиков, днем 20 декабря в регионе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики термометров в среду поднимутся до +1 градуса.

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Отмечается, что завтра в Челябинске дневная температура воздуха составит -4 градуса.