Сильная метель обрушилась на Сахалин. Видео

Циклон принес на Сахалин сильный снег и ветер. Жители Южно-Сахалинска столкнулись с мощной метелью. Они стали снимать разгул непогоды на видео.

Местные жители поделились своими роликами в соцсетях. На кадрах видно, что улицы города полностью засыпало снегом. Некоторым автомобилистам пришлось ехать практически вслепую. При этом один из водителей заснял на видео велосипедиста, пробирающегося сквозь снег.

Ты что совсем с ума сошел? Во отчаянный», — заявил автор ролика.

Непогода продолжается на Сахалине уже не первый день. Во второй половине дня в понедельник, 21 февраля, в Северо-Курильске ожидается ветер с ураганными порывами до 33-38 метров в секунду. При этом видимость составит менее 500 метров.

Власти закрыли участок дороги Южно-Сахалинск — Охотское, а также участки дорог Огоньки — Невельск и Троицкое — Ново-Троицкое. Проезд перекрыли для для всех видов транспорта — кроме высокопроходимой техники. Спасатели помогают водителям застрявших в снегу машин.

Из-за снегопада приостановили работу паромной переправы, связывающей остров с материком.

«21 февраля паромная переправа Ванино — Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Все ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.