Силантьев назвал сектантством деятельность Сергия (Романова)
Роман Силантьев, религиовед, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), в беседе с «Ридусом» заявил, что деятельность клирика Екатеринбургской епархии, духовника Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» схиигумена Сергия (Романова) является сектанством.
Ранее Сергий (Романов) выступил против священноначалия Русской православной Церкви.
«Там происходит заключительная стадия формирования секты как, к сожалению, это обычно бывает. Уже пошли прямые оскорбления в адрес священноначалия, демонстративный отказ подчиняться его указаниям, откровенная ложь и юродство о том, что его якобы хотят убить. В общем — эскалация конфликта», — пояснил религиовед.
Он также считает, что вызывающий характер носило и поведение схиигумена. На первое заседание церковного суда Екатеринбургской епархии он пришел с крестом и призывал брать у него благословление, хотя ранее ему уже запрещали это делать.