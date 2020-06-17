Силантьев назвал сектантством деятельность Сергия (Романова)

Ранее Сергий (Романов) выступил против священноначалия Русской православной Церкви.

«Там происходит заключительная стадия формирования секты как, к сожалению, это обычно бывает. Уже пошли прямые оскорбления в адрес священноначалия, демонстративный отказ подчиняться его указаниям, откровенная ложь и юродство о том, что его якобы хотят убить. В общем — эскалация конфликта», — пояснил религиовед.

Он также считает, что вызывающий характер носило и поведение схиигумена. На первое заседание церковного суда Екатеринбургской епархии он пришел с крестом и призывал брать у него благословление, хотя ранее ему уже запрещали это делать.