«Сил не было терпеть». Хабаровская уборщица рассказала о драке с учеником

Уборщица из хабаровской школы, которая подралась с семиклассником, обвинила школьника в конфликте. При этом она призналась, что первая ударила ребенка, после того как тот начал кричать и обзывать ее.

Об этом бывшая уборщица рассказала «360». Она отметила, что «весь сыр-бор» начал школьник. По словам женщины, ученик пришел в школу на час раньше и попросил у нее ключи от одного из кабинетов. Женщина ответила, что ключей нет, потому что сотрудница из техперсонала, которая обслуживает этот этаж, ушла в больницу.

Он со всей силы закрыл дверь и назвал меня с***й. Я сделала замечание ему. У меня были свидетели, которые стояли, — два математика в классе, два дежурных учителя, в коридоре стояли. Сделала ему замечание, вот и все бывшая уборщица, которая подралась со школьником.

Однако в драку их ссора переросла не сразу, а только спустя урок. Во время перемены она спустилась на этаж ниже и услышала «неимоверный грохот» из класса, в котором учился тот мальчик. Дети бесились и кидались стульями, но когда женщина сделала им замечание, притихли. Тогда она решила напомнить школьнику, который ее обозвал, что нельзя так говорить со взрослыми.

«И он мне начала здесь „тыкать“, „выкать“, а потом начал хохотать класс. Он видит, что поддержка от класса, и один там начал снимать. <...> Он начал повышать голос, я на фоне этого очень сильно распсиховалась и, в общем-то, первая ударила, он меня ударил, ну и вот. Столько накопилось всего, уже просто я не выдержала», — подчеркнула бывшая сотрудница школы.

Она отметила, что в понедельник поедет снимать побои — мальчик сильно ударил ее в лицо, там до сих пор есть синяк. При этом сама женщина отметила, что ударила его «потихонечку».

В понедельник вот мне назначили, поеду снимать побои, если, конечно, не заживет. У меня до сих пор ухо не слышит и наверху синяк на глазу бывшая уборщица, которая подралась со школьником.

После произошедшего ее попросили уволиться — спустя 11 лет работы. При этом директор школы, по словам собеседницы, не хотела с ней расставаться, потому что ценила ее за хорошую службу.

«Она не хотела со мной расставаться, я все-таки работала-то неплохо. Просто вот никогда такого инцидента не было, это в первый раз вот такая ерунда. Ну просто это потому, что уже сил никаких не было терпеть: обзывает на каждом шагу», — пояснила она.

Женщина отметила, что это не первый случай, когда школьник хамил и грубил — не только уборщикам, но и другим взрослым. Ему постоянно делали замечания в классе. Но он не единственный, кто так себя ведет.

«Они могут оставаться после уроков там, черт-те что делать, пока их не выкинешь оттуда. Они могут там электронные сигареты курить, они могут там снюсы эти сосать, потом в потолок бросать. Они могут энергетики эти [пить], не стесняясь никого вообще. Это седьмой класс, называется. Энергетиков полное ведро постоянно вываливают, это что такое вообще! Ну мне 55 лет, сколько я могу уже мучиться?! Я уже не говорю о том, что они писают на плитку и вообще бутылки бросают прямо в унитазы — пиво пьют. Это что такое вообще? Сколько можно все это терпеть? Мы же тоже не железные», — рассказала она.

Бывшая уборщица не собирается писать встречное заявление на ребенка. Она отметила, что уже извинилась перед классом за свое поведение, а также попросила прощения у самого ученика.

«Учительница говорит: „А ты не хочешь попросить прощения?“, а он говорит: „Нет, не буду“. Вот и все. Вот какое уважение к людям. Ну и что, что мы вот технические уборщицы, надо же какое-то уважение иметь, мне 56-й год. Мало того что мы полы моем, мы еще все школы ремонтируем своими силами», — заключила собеседница.