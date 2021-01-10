Сигнальная ракета влетела в квартиру в Саратове

«Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило пять пластиковых пакетов — три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка», — приводит агентство слова хозяйки квартиры Натальи Чевтаевой.

Позже на холодильнике нашли металлическую трубку, которая оказалась элементом сигнальной ракеты.

Один из соседей слышал грохот в первые дни нового года. Участковый изъял остатки ракеты, а Чевтаева написала заявление в полицию.