Сигнальная ракета влетела в квартиру в Саратове
Жители Саратова вернулись с новогодних праздников и нашли на холодильнике остатки сигнальной ракеты, которая залетела в их квартиру на 19-м этаже. Об этом сообщило агентство «Взгляд-инфо».
«Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило пять пластиковых пакетов — три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка», — приводит агентство слова хозяйки квартиры Натальи Чевтаевой.
Позже на холодильнике нашли металлическую трубку, которая оказалась элементом сигнальной ракеты.
Один из соседей слышал грохот в первые дни нового года. Участковый изъял остатки ракеты, а Чевтаева написала заявление в полицию.