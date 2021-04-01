Минимальную цену на сигареты ввели в России

С 1 апреля в России начинает действовать минимальная цена на сигареты. За пачку теперь придется отдать от 108 рублей. Закон в конце декабря 2020 года подписал президент Владимир Путин.

Минимальную стоимость сигарет будет рассчитывать Минсельхоз. Цена будет формироваться из минимальной ставки акциза на единицу упаковки, повышающего коэффициента и налога на добавленную стоимость (НДС). В 2021 году пачка из 20 сигарет будет стоить от 108 рублей.

При этом объявленная минимальная стоимость не распространяется на сигареты, поступившие в продажу до 1 апреля. Эти пачки до 1 июля можно будет продавать по цене ниже установленного значения.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России курят более 34 миллионов жителей. Эта цифра составляет более 28% населения страны старше 15 лет. С помощью минимальной стоимости сигарет власти решили бороться с нелегальной продукцией.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, пришедшим в магазин с детьми. В Минпромторге сообщили, что рассмотрят инициативу.